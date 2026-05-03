絶賛公開中の仮面ライダー生誕 55 周年記念作『アギトー超能力戦争ー』。5月2日（土）に開催された第4回横浜国際映画祭レッドカーペットイベントに『アギト― 超能力戦争―』の主要キャストと監督が登壇。オフィシャルレポートが到着した。第4回横浜国際映画祭に正式招待作品として選出された本作。主演の要潤をはじめ、賀集利樹、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、そして田崎竜太監督が登壇し、映画祭に招待された喜びを