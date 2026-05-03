ライフスタイルブランドSEA ROOM LYNNと、韓国発プレミアムヴィーガンスキンケアブランドd’Albaが待望のコラボレーション。ファッションとビューティー、ふたつの“自然体の美しさ”が重なり、日常を少し特別にしてくれる限定セットが誕生しました。2026年4月28日（火）より公式ECサイト、5月1日（金）より全国店舗で発売。数量限定のため早めのチェックがおすすめです♡ 美意識が高まる注目コラ