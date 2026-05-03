阪神は3日、2日巨人戦で通算100セーブを達成したドリスの記念グッズを発売すると発表した。Tシャツ、フェイスタオル、巾着、キーホルダーなどのほか、19万8000円の直筆サイン入り記念ロゴパネル（限定1点）がある。詳しくは球団ホームページまで。