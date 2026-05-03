「どうして専業主婦の友達のほうが、私より遺族年金が多いの？」――長年、夫と肩を並べて働き、保険料を納め続けてきた67歳の女性。しかし、夫の急逝後に知らされたのは、共働きゆえの「残酷な逆転現象」でした。一生懸命働いた人ほど損をする？ 年金制度の今と今後を含めて、CFPの松田聡子氏が解説します。共働きで頑張ったのに…67歳女性を襲う不安「遺族年金、たったこれだけ？」千葉県在住の玉川泰子さん（67歳）は、夫を亡