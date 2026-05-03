京都市右京区の阪急西院駅から北へ徒歩5分。西大路通沿いのブロック塀に赤いペンキで大きく「ゆ」と書かれた銭湯がある。【写真】旭湯を愛する俳優は…寺島進さん！入口は表通りである西大路通になく、路地を西へ入り、角を曲がるとたどりつく。「まちの銭湯」という言葉がぴったりな店構えだ。1925（大正14）年創業の「旭湯」。西院エリアで唯一営業する銭湯で、昭和レトロな雰囲気が漂う。中は昔ながらの番台スタイルだ。3代目店