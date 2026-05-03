週末や行楽シーズンなど、多くの人が外出する機会の増える時期、困るのは食事場所の確保。どこで食べるか何を食べるかだけでも迷うのに、座席の確保が必要なスタイルだとなおのこと困りますよね。今回はフードコートでの座席確保にまつわるエピソードです。『フードコートで「次ここの席いいですか？」って聞かれるの、地味にイヤなんだよね……』フードコートのあまりの混雑ぶりに、席の予約をさせてほしいと声をかけられた投稿者