長崎市で開催中の「DEJIMA博」。 2日目となる3日(日)、メイン会場の長崎水辺の森公園周辺では、ごみ拾いとスポーツを融合したイベント「スポGOMI in NAGASAKI」が開かれています。 制限時間内に定められたエリアでごみを拾い、種類や重さに応じて獲得したポイントを競う日本発祥のスポーツです。 2021年から「スポGOMI」のアンバサダーとして普及・啓発活動に携わっている、元競泳日本代表の松田丈志さん