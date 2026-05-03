◇ナ・リーグドジャース―カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャース・佐々木朗希投手（24）が2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。6回104球を投げて5安打3失点、4奪三振3四死球で、3点ビハインドの状況で降板した。初回、2回はいずれも2走者を背負いながらも、ピンチで空振り三振を切り抜けていたが、3回につかまった。先頭のヘレラにボールが先行。カウント3―1から左翼線二塁打を許すと、続