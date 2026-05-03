消防と警察によりますと、2日午後9時20分ごろ、滋賀県彦根市野田山町の国道306号で、11人乗りのワゴン車がセンターラインをはみ出し、反対車線を走っていたミニバンと正面衝突しました。 【写真を見る】中学生１０人含む１４人搬送…中学１年男子生徒が重傷・５歳男児は無事１１人乗りワゴン車とミニバンが正面衝突滋賀・彦根市 ワゴン車には、茨城県や千葉県に住む男子中学生10人を含む11人が、また、ミニバンには愛