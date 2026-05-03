動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（4月20日〜26日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が4週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル2位は、昨年11月に劇場公開された『栄光のバックホーム』が初登場。2013年に阪神タイガースからドラフト2位指名を受け、翌年からプロ野球選手として活躍した横田慎太郎さん。21歳で脳腫瘍を発症し、現役引退を余儀なく