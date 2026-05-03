アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新潟県五泉市の市立中学校で昨年4月、男子生徒が水酸化ナトリウムを菓子と偽り、口にした下級生2人がやけどを負った問題について言及した。この問題で、第三者委員会がいじめ防止対策推進法に基づくいじめに該当すると認定した。市教育委員会が1日までに報告書を公表したもの。報告書によると、昨年4