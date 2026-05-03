お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が3日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「フライパン1つ【トマトクリームパスタ】99％が沼る簡単で絶望的に旨いレシピ」と題した動画をアップした。【動画】“沼る”トマトクリームパスタレシピ概要欄では「今回は「トマトクリームパスタ」を作りました。家庭にある食材＆ワンパンなのに誰でもプロ級な仕上がりになるぐらい簡単なレシピですので、ぜひ試してみてください♪」との文言