◇ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース最終日（2026年5月3日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）藤田さいき（40＝JBS）がシーズン開幕前の狙い通りに、春から初夏にかけて調子を上げてきた。「オフにやったことを開幕から続けてきて、クラブの調整も体の調整もちょうど今くらいがベストになってくる。それは想定してやっています」一昨年は富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで6位、昨年はヤマハ・レ