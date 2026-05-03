4月12日、高市早苗首相の就任後としては初めてとなる自民党の党大会が都内のホテルで開かれ、高市首相は「日本人の手による自主的な憲法改正は党是だ」「改正の発議にめどが立った状態で来年の党大会を迎えたい」と語り、憲法改正（改憲）への意気込みを示した。 「議論のための議論であってはならない。国民の負託に応えるためには、決断のための議論を行うべきだ」（高市首相） 一方で、改憲に反対するデモ活動も盛んに行わ