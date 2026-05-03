元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（34）が2026年4月27日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つミニスカのゴルフウェア姿を披露した。「とっても楽しく」横山さんは、「とっても楽しく、もっとゴルフを知りたいと感じた収録でした」といい、黒いポロシャツと白いミニスカを合わせたウェア姿や足組みショットなどゴルフ場での様子を5枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、