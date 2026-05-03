琴平警察署 3日、香川県まんのう町の駐車場で、廃材が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。 警察によると、３日午前6時ごろ、通行人の男性から「小屋が燃えていて初期消火は完了している」と119番通報がありました。 消防により火は約10分後に消し止められ、けが人はいませんでした。 火事が発生した住宅に住んでいた男性が、前日の午後3時ごろに廃材を自宅のドラム缶に入れて燃やしていたということで