春から初夏へ、さわやかな風が吹く季節となった。いつまでもこのままで……と願ってしまうが、短いからこそ心地良さを強く感じるのかもしれない。まるでティーンの青春時代のようなこの時期には「悩める高校生」を描く映画が良く似合う。映画解説者の稲森浩介さんがとっておきの5本を紹介する。＊＊＊【写真】演じられる時期は長くないから…「女子高校生役」できらめいた女優たち歌うことで繋がる〇「志乃ちゃんは自分の名前