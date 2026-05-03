◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）巨人の宮原駿介投手（２３）が３日、１軍に合流した。この日、試合が行われる甲子園に姿を見せた。ルーキーイヤーの昨季はシーズン途中から１軍に昇格し、１４登板２ホールドを挙げていた２年目左腕は今季、春季キャンプ２軍スタート。オープン戦期間に一度は昇格したが、開幕１軍入りを逃し２軍で調整を続けていた。ファームでは９試合に登板し、防御率４・１５の成績を残し