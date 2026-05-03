元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝が、２日の試合で負傷したものの脳に異常はないことが３日、分かった。妻の恵美さんが自身のインスタグラムで明らかにした。井岡は２日の東京ドーム興行で、日本男子初の５階級制覇をかけてＷＢＣバンタム級王者・井上拓真（大橋）に挑戦。２、３回にダウンを喫し０―３の大差判定で敗れた。頭部外傷、左目下付近を負傷したため、試合後に予定されていた記者会見はキャンセルし