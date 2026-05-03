ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は３日、ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチで井上尚弥（３３）＝大橋＝が勝利したことを報じた。２日、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上が、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定で下し、ともに３２戦全勝同士の無敗対決を制した。“ご意見番”としてスタジオ出演した元メジャーリーガーの上原浩治