「カージナルス−ドジャース」（２日、セントルイス）ドジャースがまさかの大拙攻を繰り広げてしまった。五回まで毎回の走者を出しながらも４併殺を喫して無得点に終わった。初回に１死からフリーマンが安打を放って出塁するも、続くスミスが遊ゴロ併殺打に倒れた。二回も安打と四球で好機を作るも後続が決定打を放てず。三回は大谷が放った痛烈なライナーが相手二塁手の横っ跳びに阻まれ、併殺に。四回も１死一塁からテオス