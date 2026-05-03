滋賀県警本部2日午後9時20分ごろ、滋賀県彦根市野田山町の国道306号でワゴン車とミニバンが正面衝突する事故があり、ワゴン車に乗っていた関東地方の中学生10人を含む13人が重軽傷を負った。全員命に別条はない。国道は片側1車線で、彦根署はワゴン車が対向車線にはみ出したとみて捜査している。ワゴン車には茨城県や千葉県に住むハンドボールクラブの男子中学生が乗っており、指導者の小学校教諭の女性（43）が運転していた。