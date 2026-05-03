モデルで女優の河北麻友子（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、世界的ガールズグループメンバーとの2ショットを披露した。花束やハート、チューリップの絵文字と共に、淡いピンクのふんわりとしたドレス姿の自身と、白の肩出しのミニドレス姿の「TWICE」モモの2ショットをアップ。河北は21年1月に一般男性と結婚し、23年4月に第1子出産を、昨年10月に第2子出産を発表していた。河北の投稿に、フォロワーからは