将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で対局を開始した。3連覇を目指す伊藤匠叡王（王座、23）に、斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する今シリーズ。開幕から2連勝を飾っている伊藤叡王が本局を制してストレート防衛を決めるか、後がない斎藤八段が反撃の狼煙を上げるか。注目の第3局が幕を開けた。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 注目の第3局（生中継中）今期の五番勝負は、叡王戦初の海外対局となっ