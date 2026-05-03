元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）が2日、放送され、同時間帯に行われた、ボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチの結果をリアルタイムで伝えた。番組冒頭で、王者井上尚弥（33＝大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）とのビッグマッチの話題に。森圭介アナが「世界が注目する世紀の一戦が、つ