開催：2026.5.3 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 1 [ジャイアンツ] MLBの試合が3日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとジャイアンツが対戦した。 レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。 4回裏、5番 ジェーク・フレーリー 3球目を打ってセンターへのタイムリ