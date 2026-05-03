韓国で別れた事実婚の配偶者を“ロボット掃除機”で監視して殺害計画を立て、実際に家に侵入して実行しようとしたものの未遂に終わった40代の男に対し、二審でも実刑判決が下された。【写真】接近禁止命令下で女性を殺害…韓国凶悪ストーカー犯の身元情報4月29日、法曹界によると、光州（クァンジュ）高裁・刑事2部（ファン・ジニ判事）は、殺人未遂および特殊重逮捕致傷などの容疑で起訴され、一審で懲役12年を言い渡された40代の