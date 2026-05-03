2026年4月26日、中国のSNS・小紅書（RED）に「東京の書店でまさか行列に並ぶことになるとは。本当に驚いた」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者は「池袋で何気なく一軒の書店に入った。すぐに会計を済ませられると思っていたが、しばらく列に並ぶことになった。少し意外ではあったが、同時になんだか良いことだとも感じた。今でもまだ多くの人がきちんと書店に足を運び、1冊の紙の本を買っている