水難事故どうすれば防げるか 全国の行楽地を訪れる人や、実家に帰省する人が増えるゴールデンウィーク。海や川など水辺で過ごす人も多いかもしれません。そうした中で心配されるのが、水難事故です。 【写真を見る】子どもを抱っこし笑顔の夫・隆司さん ２０１２年、大阪府茨木市の川で溺れた小中学生を助けようと、通りかかった男性が川に飛び込み、小学生は無事に救出されましたが、中学生と男性は死亡しま