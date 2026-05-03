「カージナルス−ドジャース」（２日、セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第３打席で空振り三振に倒れ、今季ワーストタイの１３打席連続無安打となった。１死無走者での打席。初球のフォーシームを見極め、２球目のアウトローにも手を出さなかった。３球目のツーシームも見極めてカウント３ボール。１球見逃し、５球目のアウトローにも手を出さずフルカウントとなった。６球目、内角低めのチェンジアップにバ