最高裁の今崎幸彦長官が３日の憲法記念日を前に記者会見し、裁判での生成ＡＩ（人工知能）の活用について「裁判官の判断に用いることは考えられない」との認識を示した。事務作業を補助する利用は想定されるとしつつ、「ＡＩは『猛獣』で、使いこなす力量が求められる」と述べた。最高裁は今年１月から、民事裁判の証拠整理などの業務で生成ＡＩを補助的に活用できるかの分析を進めている。今崎長官は、分析の現状を「（裁判で