Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。水回りにはびこる白い水垢や鏡のウロコ。ゴシゴシ擦ってもキレイにならないのってストレスですよね……。強力な洗剤だと肌への影響なども気になるし。そんな悩みを解決してくれたのが今回使った「バブってSmile」でした。強力すぎない範囲でガンコ汚れに効く成分がしっかり配合されてお