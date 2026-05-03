Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ヘッドホンに求める二大欲求といえば、「装着感」と「音質」の素晴らしさでは？4月27日に新発売したAnker（アンカー）のワイヤレスヘッドホン「Soundcore Space 2」は、その両方をしっかり満たしてくれます。■この記事で紹介している商品 Anker Soundcore Space 2 (Bluetooth 6.1