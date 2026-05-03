ここ数年、トレンドに浮上しているのは、ポワンと丸みのあるバルーンシルエットのアイテム。今季の【GU（ジーユー）】の新作からは「バルーンパンツ」が登場しています。シンプルなトップスと合わせるだけでシャレ感がグンとアップ！ スタッフさんのコーデ術と合わせて、その魅力をご紹介します。 気になるラインをカバーしながらおしゃれに見せる 【GU】「バルーンパンツQ」