新築の家が完成し、いよいよ引っ越し。楽しみなはずのそのタイミングで、思わぬトラブルに直面したことはありませんか？ 今回ご紹介するのは、筆者が体験した“新築なのに傷だらけ”という衝撃の出来事と、その後の業者対応について。理不尽な状況に対してどう向き合うべきか考えさせられたエピソードです。 新築を前に感じた違和感 家が完成し、営業担当とのトラブルも乗り越えて、ようやく新居ができあがりました。