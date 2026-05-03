受験期の子どものメンタルは大丈夫だろうかと、親は心配してしまうものだ。勉強のプレッシャーで折れないか、友達と遊べずストレスが溜まっていないかなど、子どもの様子を横目で見ながら、内心ひやひやしている親は少なくないはず。 【写真】中学受験トップ合格！つるの剛士の秀才三女のノートが凄すぎた 2026年に中学受験を経て大学付属中学校に進学した長女を持つ筆者も、もちろんその1人だった。そこで、娘