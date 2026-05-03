GIGAZINEマンガ大賞は毎月更新・毎月審査でマンガ作品の応募を受け付けています。2025年12月までGIGAZINEで連載していた「作らせて！絵島さん」のコミックスリリースを記念して「記念イラストメイキング」を作者からいただいたので、解説コメント付きのメイキングをぜひチェックお願いします。「作らせて！絵島さん」は2026年5月5日17時まで無料ダウンロードキャンペーンを開催中なほか、GIGAZINEでは5月6日まで電子書籍をまるっと