セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキー&フレンズ」ちびぱるを紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ミッキー&フレンズ」ちびぱる 登場時期：2026年4月24日より順次サイズ：全長約7×2×8cm種類：全6種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、プルート、チップ、デール）投入店舗：全