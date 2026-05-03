セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクタープラチナムザッカ刺繍バニティポーチ」を紹介します☆ セガプライズ「ディズニーキャラクタープラチナムザッカ刺繍バニティポーチ」 登場時期：2026年4月17日より順次サイズ：全長約22×7×16cm種類：全3種（ヤングオイスター、おしゃれキャット、テ