３月をもって「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」の気象予報士を卒業した穂川果音が、春コーデを披露した。３日までに自身のインスタグラムを更新し、「緑と海を感じにお出かけしてきたよ。さて、どこでしょう？？」とフォロワーにクイズを出題。そして「今日はちょっと汗ばむ陽気。イエローのカーディガンで春っぽコーデです」とこの日のファッションを説明した。白いタンクトップの上からカーディガンを羽織り、薄色のデニムを合わ