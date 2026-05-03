ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、キャラクターアートの型押しがかわいい、ディズニーデザイン「ジャバラタイプでカードが取り出しやすい長財布」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ジャバラタイプでカードが取り出しやすい長財布」ミッキーマウス／ドナルドダック © Disney 価格：各6,990円（税込）サ