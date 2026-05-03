俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第17回「小谷落城」が、3日に放送される。【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開前回は、浅井の忠臣・宮部継潤（ドンペイ）の調略を請け負った藤吉郎（池松壮亮）。継潤は、藤吉郎の子を人質に寄越すなら織田につくという。子のない藤吉郎は、とも（宮澤エマ）の子を差し出そうとするが、ともは激怒。困り果てた藤吉郎は、小