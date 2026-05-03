ソウル歌謡大賞の本選第2回投票が終了した。同賞の実行委員会は先月30日、グローバルファンダムプラットフォーム「IDOLCHAMP」で単独開催された「第35回ソウル歌謡大賞」本選第2回ファン投票を終了し、結果を公開した。韓国メディアのスポーツソウルが2日に報じた。本賞部門では、1位がボーイズグループONF（オンエンオフ）、2位にStray Kids（ストレイキッズ）、3位にG−DRAGON、4位にBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）と続いた