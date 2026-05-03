6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜後2：30〜※全8回）の第4回が、5月9日に放送される。それに先立って、ゲストのFANTASTICS・木村慧人＆中島颯太との収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年に