TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）のMCを務めるフリーアナウンサー膳場貴子は3日の放送で、元大阪地検検事正の北川健太郎被告が元部下の女性検事への準強制性交罪に問われた事件で、被害を訴えている女性が先月30日、大阪地検に辞表を提出したことをめぐり、「検察に大きな宿題が残された」などと厳しく指摘した。大阪地検に辞表を提出後、記者会見した女性は、被害後、自身に対する誹謗（ひぼう）中傷などの二次被害が