俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。本田響矢が演じる朝谷圭二郎は、ひょんなことから出会った伍鉄にその才能を見込まれ、ブルズに加入することになった“新たな”エース候補。4月26日（日）に放送された第3話では加入早々、自分勝手な言動で孤立するも、その陰では父・礼二（岡安泰樹）を相手に、日々練習を重ねていたことを知ったチームメイトの心を動かし、ブルズに変化の兆しが…。圭