第152回ケンタッキー・ダービーで5着だった西村淳也騎乗のダノンバーボン（右）と、8着の坂井瑠星騎乗のワンダーディーン＝チャーチルダウンズ競馬場【ルイビル（米ケンタッキー州）共同】米国競馬のクラシック3冠レース第1戦、第152回ケンタッキー・ダービーは2日、ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場で行われ、日本馬の初制覇はならなかった。西村淳也騎乗のダノンバーボン（3歳牡馬、池添学厩舎）は5着、坂