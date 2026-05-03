ギタリスト布袋寅泰（64）が3日、インスタグラムを更新。前日2日に東京ドームで開かれたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチで、WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）を12回判定で撃破し防衛に成功した、4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（33＝大橋）と試合後、熱い抱擁を交わした写真を投稿した。布袋は、井上尚の入場時に生パフォーマンスを行った。バイオリンなど生演奏による「Departur