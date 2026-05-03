人気レースクイーンの霧島聖子（34）が2日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コス姿を披露した。「明日からのSUPERGTRd.2富士に向けて開幕戦岡山の振り返りブログを更新しました！！」と報告。「ARTAMUGENHRCPRELUDE-GT」のセパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「Rd.2のスケジュール等々も記載しているのでぜひ最後まで読んでくださいねそれではまた明日」とつづった。