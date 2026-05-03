女優で歌手の池田エライザ（30）がアーティスト“ELAIZA”として2日、東京・品川区のステラボールで、初のライブツアー「ELAIZA LIVE 2026“GENTLE”」東京公演を行った。25年2月開催の「ELAIZA LIVE 2025“Amethyst”」は神秘的なイメージ、同年7月の「ELAIZA LIVE 2025“DIVE”」は“自己肯定感”を前面に押し出した明るいイメージのライブとして実施。今回は落ち着いた大人のたたずまいのバンドを従えてのライブとなった。同ラ